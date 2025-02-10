Эрдоган: Нетаньяху должен компенсировать Газе ущерб в 100 млрд долларов

В ходе выступления в Малайзии он указал, что размер компенсации составляет 100 млрд долларов.

«Вместо того чтобы искать место для жителей Газы... Нетаньяху должен искать средства для покрытия ущерба в 100 млрд долларов», - сказал турецкий лидер.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по окончанию конфликта, а палестинцев переселят в «более безопасные» районы региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

