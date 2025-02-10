Песков: Детали плана Трампа по Газе пока неизвестны

Детали плана действий президента США Дональда Трампа по сектору Газа неизвестны, следует «набраться терпения». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля призвал дождаться каких-либо подробностей.

«Там почти 1,2 миллиона палестинцев живут. Наверное, это главный вопрос. Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности было обещано государственное решение ближневосточной проблемы», - указал Песков.

По его словам, возникает много таких вопросов, «деталей мы пока не знаем, поэтому надо набраться терпения».

Ранее Трамп заявил о намерении завладеть сектором Газа и превратить анклав в «ближневосточную ривьеру», напоминает «Свободная пресса».

