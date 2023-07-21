Эрдоган назвал условия для одобрения заявки Швеции в НАТО

По его словам, турецкая сторона будет следовать обещаниям и гарантиям, которые были даны шведской стороной в ходе переговоров.

Он отметил, что Швеции было бы полезно принять конкретные меры «по борьбе с террористическими организациями и выдаче террористов».

«Мы ожидаем, что обещания и гарантии будут выполнены», - заключил турецкий лидер.

Ранее Верховный суд Швеции принял решение не выдавать Турции двух её граждан, которых на родине обвиняют в терроризме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».,

