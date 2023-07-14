Шольц оговорился и вместо Швеции пригласил Украину в НАТО
14 июля 202314:27
Канцлер Германии Олаф Шольц оговорился, заявив о желании видеть в НАТО Украину вместо Швеции. Слова политика приводит ТАСС.
«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции», - сказал Шольц на пресс-конференции по расширению альянса и рассмеялся.
Отмечается, что присутствовавшие в зале засмеялись в ответ.
Ранее в ходе своего визита в украинскую столицу Олаф Шольц перепутал Молдавию и Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: годовая инфляция продолжит ускоряться в ближайшие месяцы
- Россиянам рассказали, как подорожают импортные фрукты
- Бойцы «Вагнера» обучают белорусских бойцов в Могилевской области
- СМИ: В ЮАР заявили об отказе России отправить Лаврова вместо Путина на саммит БРИКС
- Пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку нашли живой
- «Черноголовка» купила производителя чипсов «Принглс»
- Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
- На Украине обнаружили канал поставок кокаина из Колумбии
- СМИ: в Волгограде полицейских уволили после поездки певицы Сай на патрульной машине
- Шольц: США заранее проинформировали Германию о поставках кассетных бомб Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru