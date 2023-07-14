Шольц оговорился и вместо Швеции пригласил Украину в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц оговорился, заявив о желании видеть в НАТО Украину вместо Швеции. Слова политика приводит ТАСС.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции», - сказал Шольц на пресс-конференции по расширению альянса и рассмеялся.

Отмечается, что присутствовавшие в зале засмеялись в ответ.

Ранее в ходе своего визита в украинскую столицу Олаф Шольц перепутал Молдавию и Белоруссию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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