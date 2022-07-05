Турция начала расследование о происхождении зерна на борту судна РФ

Турция начала расследование происхождения зерна на борту судна под российским флагом после того, как Украина заявила, что груз был украден. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные турецкие чиновники.

Ранее Украина обвинила Россию в краже зерна с территорий, которые она взяла под контроль с момента военной операции 24 февраля. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что корабль принадлежит Казахстану и груз перевозился по контракту между Эстонией и Турцией.

В настоящее время судно находится в турецком порту Карасу. Судно еще не разгрузилось, поскольку Турция расследует происхождение и траекторию груза, заявили источники агентства.

По словам одного из чиновников, Турция с осторожностью относится к ситуации, поскольку она работает над организации четырехсторонних переговоров с ООН, Россией и Украиной по созданию Черноморского коридора для возобновления поставок украинских продовольствия, нарушенных конфликтом.

