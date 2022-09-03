Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону. Турецкий лидер выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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«Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира», – отметили в Кремле.

Также сообщается, что собеседники подтвердили желание расширять торгово-экономические связи, в том числе, продвигать совместные стратегические проектов в сфере энергетики, пишет Газета.ru.

«Затронута также ситуация на Украине. Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Рассмотрен ход реализации заключённой в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции «зерновой сделки»», — цитирует официальное сообщение RT.

Ранее газета Yeni Şafak, ссылаясь на источники, сообщила, что покинувшие Россию компании из США ищут способы тайно торговать с Москвой через Турцию.

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ФОТО: РИА Новости
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