СМИ: Американские компании хотят в обход санкций торговать с Россией через Турцию
Покинувшие Россию компании из США ищут способы тайно торговать с Москвой через Турцию. Об этом пишет газета Yeni Şafak, ссылаясь на источники.
По данным издания, американские компании, которые хотят обойти западные санкции против России, предлагают турецким предприятиям «вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию».
Источники отмечают, что число подобных инициатив от американских организаций выросло в течение последних месяцев, пишет РИА ФАН. Для такого бизнеса международные компании со штаб-квартирами в Соединенных Штатах используют дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая, отмечает RT.
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