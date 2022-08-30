СМИ: Американские компании хотят в обход санкций торговать с Россией через Турцию

По данным издания, американские компании, которые хотят обойти западные санкции против России, предлагают турецким предприятиям «вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию».

Источники отмечают, что число подобных инициатив от американских организаций выросло в течение последних месяцев, пишет РИА ФАН. Для такого бизнеса международные компании со штаб-квартирами в Соединенных Штатах используют дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая, отмечает RT.

