Эрдоган готовит Турцию занять ведущее место в новом миропорядке
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция стремится «занять достойную нишу в новом мировом порядке, который сформируется после пандемии». Об этом сообщает Anadolu.
По мнению Эрдогана, Турция долилась больших успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией по сравнению с другими государствами. Однако достижения турецкий лидер конкретизировать не стал.
При этом Эрдоган заявил о наличии у Анкары всех возможностей для усиления экономического и политического влияния на мировой арене, которая возникнет после пандемии коронавируса.
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что Россия после заключения мира в Карабахе понесла репутационные потери.
«Конечно, понесла. Всем видно: если у тебя союз с Турцией, то ты побеждаешь. А если союз с Россией – ты проигрываешь», - указал Фельгенгауэр.
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