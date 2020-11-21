Эрдоган готовит Турцию занять ведущее место в новом миропорядке

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция стремится «занять достойную нишу в новом мировом порядке, который сформируется после пандемии». Об этом сообщает Anadolu.

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По мнению Эрдогана, Турция долилась больших успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией по сравнению с другими государствами. Однако достижения турецкий лидер конкретизировать не стал.

При этом Эрдоган заявил о наличии у Анкары всех возможностей для усиления экономического и политического влияния на мировой арене, которая возникнет после пандемии коронавируса.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр в эфире НСН заявил, что Россия после заключения мира в Карабахе понесла репутационные потери.

«Конечно, понесла. Всем видно: если у тебя союз с Турцией, то ты побеждаешь. А если союз с Россией – ты проигрываешь», - указал Фельгенгауэр.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаТурцияЭрдоганРеджеп Тайип Эрдоган
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