Лидеры ЕС обсудят санкции против Турции

Лидеры государств-членов Евросоюза обсудят в декабре возможность введения санкций против Турции из-за военной операции в Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи Совета безопасности Европы.

Накануне США ввели против Турции санкции из-за поддержки Ирана. В список попали 47 иранских организаций, а также одна компания из Турции и одна — из Германии.

ЕС продлил санкции в отношении Турции

Ранее вопрос о введении санкций в отношении Турции обсуждался в рамках встречи Совета Европы на уровне глав МИД. Мероприятие прошло 14 октября.


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ФОТО: РИА Новости
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