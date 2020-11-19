Лидеры ЕС обсудят санкции против Турции
Лидеры государств-членов Евросоюза обсудят в декабре возможность введения санкций против Турции из-за военной операции в Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи Совета безопасности Европы.
Накануне США ввели против Турции санкции из-за поддержки Ирана. В список попали 47 иранских организаций, а также одна компания из Турции и одна — из Германии.
Ранее вопрос о введении санкций в отношении Турции обсуждался в рамках встречи Совета Европы на уровне глав МИД. Мероприятие прошло 14 октября.
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