Лидеры ЕС обсудят санкции против Турции

Лидеры государств-членов Евросоюза обсудят в декабре возможность введения санкций против Турции из-за военной операции в Сирии. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи Совета безопасности Европы.

Накануне США ввели против Турции санкции из-за поддержки Ирана. В список попали 47 иранских организаций, а также одна компания из Турции и одна — из Германии.