Эрдоган: Байден внесет в конгресс предложение о передаче Турции F-16

Президент США Джо Байден выразил готовность внести в американский конгресс предложение о предоставлении Турции истребителей F-16. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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«Байден заявил, что придерживается позитивного мнения (по F-16) и готов представить свое предложение Конгрессу», — приводит слова политика РИА Новости.

В июле прошлого года в США приняли поправку к оборонному бюджету, запрещающую Вашингтону продавать Анкаре новые F-16 и компоненты для модернизации самолетов, пока турецкая сторона нарушает воздушное пространство Греции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Летом текущего года в Белом доме заявляли, что Джо Байден намерен в ходе консультаций с конгрессом продвинуться в вопросе передачи истребителей Турции.

По данным СМИ, американский президент и его турецкий коллега в ближайшее время обсудят по телефону ряд вопросов, в том числе продажу F-16.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СамолетыСШАДжо БайденТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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