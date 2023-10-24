США перебросили на Ближний Восток эскадрилью F-16
Центральное командование Вооруженных сил США объявило о переброске на Ближний Восток эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-16.
В сообщении ведомства уточняется, что речь идет о 119-й экспедиционной эскадрилье, входящей в ВВС Национальной гвардии штата Нью-Джерси.
Отмечается, что переброска была осуществлена в рамках наращивания сил в регионе «с целью укрепления расстановки сил США и недопущения дальнейшей агрессии».
Ранее американские власти объявили о переброске в Средиземное море двух авианосцев – «Джеральд Р. Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru