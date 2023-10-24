США перебросили на Ближний Восток эскадрилью F-16

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о переброске на Ближний Восток эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-16.

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В сообщении ведомства уточняется, что речь идет о 119-й экспедиционной эскадрилье, входящей в ВВС Национальной гвардии штата Нью-Джерси.

Отмечается, что переброска была осуществлена в рамках наращивания сил в регионе «с целью укрепления расстановки сил США и недопущения дальнейшей агрессии».

Ранее американские власти объявили о переброске в Средиземное море двух авианосцев – «Джеральд Р. Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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