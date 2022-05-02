Эрдоган анонсировал очередные переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжить телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер заявил журналистам.

Путин и Эрдоган по телефону обсудили Украину

«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий президент выразил надежду, что конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине будут предприняты в Анкаре или Стамбуле, пишет RT.

Эрдоган и Путин 28 апреля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис. Президент Турции предложил взять на себя посреднические усилия в заключении мира между Москвой и Киевом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
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