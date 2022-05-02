Эрдоган анонсировал очередные переговоры с Путиным

«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий президент выразил надежду, что конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине будут предприняты в Анкаре или Стамбуле, пишет RT.

Эрдоган и Путин 28 апреля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис. Президент Турции предложил взять на себя посреднические усилия в заключении мира между Москвой и Киевом.

