Эрдоган анонсировал очередные переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен продолжить телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер заявил журналистам.
«На этой неделе планирую переговоры с господином Путиным», — цитирует Эрдогана РИА Новости.
Турецкий президент выразил надежду, что конкретные шаги по урегулированию конфликта на Украине будут предприняты в Анкаре или Стамбуле, пишет RT.
Эрдоган и Путин 28 апреля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис. Президент Турции предложил взять на себя посреднические усилия в заключении мира между Москвой и Киевом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru