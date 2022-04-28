Путин и Эрдоган по телефону обсудили Украину

В канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали о состоявшейся в четверг беседе по телефону лидеров России и Турции, передаёт ТАСС.

В ходе неё Владимир Путин выразил признательность турецкому коллеге за состоявшийся на территории Турции обмен россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

Стороны обсудили также положение дел на Украине. Турецкий президент в очередной раз предложил взять на себя посреднические усилия по заключению мира.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать с решимостью и искренностью прилагать усилия по преодолению этого кризиса между двумя соседями и установлению мира», - уточнили в его канцелярии.