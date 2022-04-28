Путин и Эрдоган по телефону обсудили Украину

В канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали о состоявшейся в четверг беседе по телефону лидеров России и Турции, передаёт ТАСС.

В ходе неё Владимир Путин выразил признательность турецкому коллеге за состоявшийся на территории Турции обмен россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.

Стороны обсудили также положение дел на Украине. Турецкий президент в очередной раз предложил взять на себя посреднические усилия по заключению мира.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать с решимостью и искренностью прилагать усилия по преодолению этого кризиса между двумя соседями и установлению мира», - уточнили в его канцелярии.

Путин рассказал Эрдогану о ситуации на Украине

Как отмечается, Эрдоган также предложил Путину продолжить тесную координацию и диалог между разведками двух стран, что позволит избежать в дальнейшем гуманитарных трагедий в регионе, а также укрепить стабильность.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не стоит ждать от Турции присоединения к антироссийским санкциям по причине посреднической роли в российско-украинских переговорах.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияТурция
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