Эрдоган: Анкара ждет от Брюсселя действий по интеграции Турции в ЕС
Анкара ждет от Европейского союза ответа по поводу перехода к безвизовому режиму для Турции и возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.
Он подчеркнул, что Турцию 52 года заставляли ждать у дверей Евросоюза.
Эрдоган рассказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе провел переговоры с лидерами всех стран - членов Европейского союза.
«Мы провели эти встречи со всеми ними и сказали, что хотим, чтобы были сделаны позитивные шаги в сторону Турции», - отметил он.
Отправляясь на саммит в столицу Литвы, Эрдоган пообещал, что турецкий парламент поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства Турции в Евросоюзе.
Ранее в Турции назвали условия вступления Швеции в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия ничего не говорила о продлении зерновой сделки
- СМИ сообщили о госпитализации Николая Дроздова
- Норовирус стал причиной отравления детей в лагере «Волна» в Свердловской области
- Миронов предложил передать ЧВК под контроль СВР
- Эрдоган: Анкара ждет от Брюсселя действий по интеграции Турции в ЕС
- Аналитик НАТО предупредил о сюрпризах для ВСУ от российских войск
- 112: В Москве задержали администратора Telegram-каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief
- Мурашко: В Свердловской области локализовали вспышку менингококовой инфекции
- Мосгоризбирком: Собянин заработал за год 13 млн рублей
- УЕФА оштрафовал «Барселону» на полмиллиона евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru