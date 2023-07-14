Эрдоган: Анкара ждет от Брюсселя действий по интеграции Турции в ЕС

Он подчеркнул, что Турцию 52 года заставляли ждать у дверей Евросоюза.

Эрдоган рассказал, что на саммите НАТО в Вильнюсе провел переговоры с лидерами всех стран - членов Европейского союза.

«Мы провели эти встречи со всеми ними и сказали, что хотим, чтобы были сделаны позитивные шаги в сторону Турции», - отметил он.

Отправляясь на саммит в столицу Литвы, Эрдоган пообещал, что турецкий парламент поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства Турции в Евросоюзе.

Ранее в Турции назвали условия вступления Швеции в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

