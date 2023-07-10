Швеция пообещала Турции помочь вступить в ЕС

Швеция согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в Евросоюз. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, Стокгольм будет способствовать возобновлению процесса интеграции Турции в ЕС и либерализации визового вопроса.

Столтенберг призвал не связывать вступление Швеции в НАТО и членство Турции в Евросоюзе. Генсек блока отметил, что эти вопросы рассматриваются отдельно.

Столтенберг в понедельник вечером сообщил, что Турция дала согласие на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Он заявил, что Анкара «как можно скорее» направит соответствующий протокол на ратификацию в парламент, передает «Радиоточка НСН».

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