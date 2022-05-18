Эрдоган призвал НАТО уважать позицию Турции

Анкара призвала государства Североатлантического альянса проявить уважение к Турции и поддержать её обеспокоенности в сфере безопасности, заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей партии страны.

«Если мы союзники, то надо уважать и поддерживать наши обеспокоенности по вопросам своей безопасности, по вопросам своих границ. Мы видим, что к нам нет такого отношения», - отметил глава Турции.

По его словам, Анкара всегда поддерживала НАТО и союзнический дух в альянсе, но не может сказать «да» по вопросу вступления в военный блок двух стран, которые поддерживают террористов, и тем самым создают угрозу безопасности турецких границ.

Эрдоган подчеркнул, что запланированный на следующий понедельник визит делегаций из Швеции и Финляндии в Турцию по обсуждению членства в НАТО, не имеет смысла, так как в этом нет необходимости.