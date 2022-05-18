Эрдоган призвал НАТО уважать позицию Турции
Анкара призвала государства Североатлантического альянса проявить уважение к Турции и поддержать её обеспокоенности в сфере безопасности, заявил в среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании правящей партии страны.
«Если мы союзники, то надо уважать и поддерживать наши обеспокоенности по вопросам своей безопасности, по вопросам своих границ. Мы видим, что к нам нет такого отношения», - отметил глава Турции.
По его словам, Анкара всегда поддерживала НАТО и союзнический дух в альянсе, но не может сказать «да» по вопросу вступления в военный блок двух стран, которые поддерживают террористов, и тем самым создают угрозу безопасности турецких границ.
Эрдоган подчеркнул, что запланированный на следующий понедельник визит делегаций из Швеции и Финляндии в Турцию по обсуждению членства в НАТО, не имеет смысла, так как в этом нет необходимости.
«Мы не совершим одну и ту же ошибку два раза», - добавил турецкий лидер.
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Турция не собирается выходить из НАТО и ждет исполнения своих требований по Швеции и Финляндии.
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