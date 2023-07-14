Эрдоган: Анкара надеется на продление зерновой сделки

По его словам, он рассчитывает, что последние детали удастся согласовать в ходе визита в республику президента России Владимира Путина в августе.

Зерновая сделка, которую заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года представители ООН, Турции, России и Украины, действует до 17 июля 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

