Эрдоган: Анкара надеется на продление зерновой сделки
Анкара надеется на то, что зерновая сделка будет продлена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство «Анадолу».
По его словам, он рассчитывает, что последние детали удастся согласовать в ходе визита в республику президента России Владимира Путина в августе.
Зерновая сделка, которую заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года представители ООН, Турции, России и Украины, действует до 17 июля 2023 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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