Эрдоган: Анкара надеется на продление зерновой сделки

Анкара надеется на то, что зерновая сделка будет продлена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство «Анадолу».

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По его словам, он рассчитывает, что последние детали удастся согласовать в ходе визита в республику президента России Владимира Путина в августе.

Зерновая сделка, которую заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года представители ООН, Турции, России и Украины, действует до 17 июля 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продлит зерновую сделку только тогда, когда будут выполнены данные ей обещания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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