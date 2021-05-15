ЕР приостановила членство уральского депутата из-за подозрения в убийстве
Членство депутата думы Артемовского округа Свердловской области Геннадия Виноградова, арестованного по обвинению в убийстве, в «Единой России» приостановлено до решения суда. Об этом заявил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий 15 мая.
Ранее в субботу стало известно, что Виноградов вместе с 40-летним сыном Романом взяты под арест по обвинению об убийстве 2003 года в соответствии с ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
«Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия», - цитирует РИА Новости комментарий Шептия.
Ранее сообщалось, что депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, в 2020 году признанный самым богатым госслужащим страны, задержан в Хабаровске. Об этом сообщает Sakhalin.info.
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