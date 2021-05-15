ЕР приостановила членство уральского депутата из-за подозрения в убийстве

Ранее в субботу стало известно, что Виноградов вместе с 40-летним сыном Романом взяты под арест по обвинению об убийстве 2003 года в соответствии с ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

«Наша позиция в таких случаях принципиальная: членство в партии приостановлено до решения суда. Мы будем следить за развитием ситуации и, в зависимости от решения суда, предпримем дальнейшие действия», - цитирует РИА Новости комментарий Шептия.

Ранее сообщалось, что депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, в 2020 году признанный самым богатым госслужащим страны, задержан в Хабаровске. Об этом сообщает Sakhalin.info.

