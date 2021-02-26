СМИ: Задержан самый богатый депутат России
Депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, в 2020 году признанный самым богатым госслужащим страны, задержан в Хабаровске. Об этом сообщает Sakhalin.info.
По данным агентства, парламентария вызвали на допрос по делу о браконьерстве, связанному с «крабовым королем» бизнесменом Олегом Каном. Отмечается, что срок привлечения к ответственности уже истек.
Депутата допросили из-за видеоролика, в котором кто-то из друзей Кана ловит краснокнижную рыбу. После Пашову предъявили обвинение по делам бизнесмена.
По данным Sakhalin.info, Пашова временно оставят в хабаровском СИЗО, затем депутата могут этапировать на Сахалин.
Кана обвиняют в убийстве местного предпринимателя и в контрабанде морских деликатесов. Бизнесмен находится в международном розыске, по некоторым данным, он скрывается в Японии. Все свои активы Кан переписал на Пашова, сообщает телеканал «360».
В сентябре 2020 года депутат возглавил список богатейших депутатов и чиновников РФ журнала Forbes. Доход Пашова в 2019 году составил 6,2 млрд рублей, напоминает РИА ФАН.
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