Эпатаж или новая война? Трамп намекнул на «сюрприз»

Президент США Дональд Трамп в глубине души, по-видимому, не смирился с поражением на выборах в ноябре. Так, источник CNN рассказал об «истерике» главы государства: по его версии Трамп якобы говорил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена.

Теперь Трамп и сам заинтриговал американцев. В своем «Твиттере» он написал, что вернётся в Вашингтон 6 января, в день утверждения в Конгрессе итогов президентских выборов. «Не пропустите! Подробности последуют», - написал он.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что в действительности сюрпризов от Трампа не будет.

«Я не берусь рассуждать, что в голове у этого непредсказуемого человека. В целом значительная часть его действий — эпатаж: держать на нерве, говорить такие вещи, чтобы его противники не успокаивались и были в тонусе. Не думаю, что он будет что-то такое делать», - отметил он.

Вместе с тем Командование Вооружёнными силами США в Вашингтоне якобы тайно от Белого дома обсуждает план действий на тот случай, если Трамп решит ввести военное положение до инаугурации Байдена, сообщили источники журнала Newsweek в Пентагоне. Рогулев отметил, что у самого Трампа для этого недостаточно полномочий: потребуется начать какую-нибудь войну, а сделать это без Конгресса нельзя.

«В США объявляют чрезвычайное положение в связи со стихийными действиями, но это делают губернаторы. Президент не имеет полномочий объявлять чрезвычайное положение в стране. У него по Конституции есть чрезвычайный план полномочий, это правда, но они возникают в связи с объявлением войны, а войну объявляет Конгресс. Если Конгресс объявляет войну, тогда президент объявляет чрезвычайное положение. Сам объявить войну президент тоже не может», - объяснил собеседник НСН.