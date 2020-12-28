Эпатаж или новая война? Трамп намекнул на «сюрприз»
Американист Юрий Рогулёв в эфире НСН рассказал, ждать ли от уходящего президента США неожиданностей в день утверждения его поражения в Конгрессе.
Президент США Дональд Трамп в глубине души, по-видимому, не смирился с поражением на выборах в ноябре. Так, источник CNN рассказал об «истерике» главы государства: по его версии Трамп якобы говорил, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена.
Теперь Трамп и сам заинтриговал американцев. В своем «Твиттере» он написал, что вернётся в Вашингтон 6 января, в день утверждения в Конгрессе итогов президентских выборов. «Не пропустите! Подробности последуют», - написал он.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН предположил, что в действительности сюрпризов от Трампа не будет.
«Я не берусь рассуждать, что в голове у этого непредсказуемого человека. В целом значительная часть его действий — эпатаж: держать на нерве, говорить такие вещи, чтобы его противники не успокаивались и были в тонусе. Не думаю, что он будет что-то такое делать», - отметил он.
Вместе с тем Командование Вооружёнными силами США в Вашингтоне якобы тайно от Белого дома обсуждает план действий на тот случай, если Трамп решит ввести военное положение до инаугурации Байдена, сообщили источники журнала Newsweek в Пентагоне. Рогулев отметил, что у самого Трампа для этого недостаточно полномочий: потребуется начать какую-нибудь войну, а сделать это без Конгресса нельзя.
«В США объявляют чрезвычайное положение в связи со стихийными действиями, но это делают губернаторы. Президент не имеет полномочий объявлять чрезвычайное положение в стране. У него по Конституции есть чрезвычайный план полномочий, это правда, но они возникают в связи с объявлением войны, а войну объявляет Конгресс. Если Конгресс объявляет войну, тогда президент объявляет чрезвычайное положение. Сам объявить войну президент тоже не может», - объяснил собеседник НСН.
Рогулёв не исключает, что Трамп попробует убедить законодателей не признавать победу Байдена, но не верит в реализацию такого сценария.
«Возможно, он кого-то и убедит. Но я думаю, тогда будет раздельное голосование палат, и результаты всё равно утвердят. Никто из законодателей или судей не пойдёт ни на какие действия, предусматривающие отмену результатов выборов. Никаких дополнительных выборов, вторых туров, никакого переголосования Конституция не предусматривает. Само по себе голосование проходит в соответствии с законодательством американских штатов. И не пойдёт федеральный Конгресс на то, чтобы отменять выборы в каких-либо штатах. Это значило бы разрушить всю американскую систему и всё федеративное устройство. Никто на себя такой ответственности не возьмёт», - категорично подытожил американист.
По информации The New York Times, 6 января группа республиканцев может попробовать оспорить в Конгрессе результаты выборов. Однако даже в самой Республиканской партии с этим согласны далеко не все: конгрессмен Адам Кинзингер назвал подобные попытки «надувательством».
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