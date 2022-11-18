ЕП планирует голосование о признании РФ спонсором терроризма
Европарламент намерен 23 ноября проголосовать по резолюции, признающей Россию государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщил представитель ЕП, передает РИА Новости.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре приняла резолюцию о российской агрессии против Украины, в которой призвала страны Европы признать Россию «террористическим режимом». В этом же месяце парламент Эстонии признал Россию «государством, поддерживающим терроризм», а до этого аналогичное решение в отношении России принял сейм Латвии.
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