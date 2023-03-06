«Эмиграция и игнор»: Политолог объяснил, как СВО увеличит явку на выборы
Большая часть противников Путин уехала или проигнорирует выборы, при этом явка может повыситься за счет семей мобилизованных, сказал в эфире НСН Илья Гращенков.
В ходе президентских выборов 2024 года явка может превзойти результаты 2018 года, заявил в интервью НСН генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
По данным РБК, в ходе семинара для сотрудников внутриполитического блока Кремля обсуждалась задача обеспечить на выборах в 2024 году результат кандидата от власти выше, чем на президентских выборах 2018-го, когда Путин набрал 76,7% голосов при явке 67,5%.
«Сейчас экстраординарные времена СВО и власть хочет подчеркнуть, что вокруг президента сплотилась нация, что есть большая поддержка его решения начать спецоперацию и проводимой им политики возвращения национального суверенитета. Поскольку большая часть противников президента либо уехала, либо выборы проигнорирует, можно показать больший результат, чем был на прошлых выборах. Каждый раз ставится задача по повышению явки и числа голосов, поскольку эти выборы должны легитимизировать президентскую структуру власти и было очевидно, что президента избрала не одна какая-то часть общества, например, пенсионеры, а разносторонняя, - молодежь, интеллигенция и так далее», - сказал Гращенков.
Он также объяснил, за счет чего может повыситься явка избирателей.
«Что касается явки, есть большой пласт людей, которые раньше в принципе на выборы не ходили, но эта индифферентная прослойка сейчас оказалась задета, потому что многие оказались семьями мобилизованными, их дети на фронте и они тоже вовлечены в политику через эту историю. Скорее всего, за счет них, в том числе, можно увеличить явку. Есть кандидаты от других партий и их работа тоже будет играть на повышение явки, поскольку какая-то часть будет голосовать не за действующего президента или его преемника, а против, - за коммунистов, правых или еще за кого-то», - заключил собеседник НСН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце февраля напомнил, что Путин пока не объявлял о возможном участии в выборах главы государства в 2024 году.
Политолог Евгений Минченко сказал НСН в этой связи, что пока идет подготовка к выборам «референдумового типа», при этом информационная машина Кремля заточена под то, что Путин – кандидат 2024 года.
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