СМИ: в Кремле обсудили ориентир для выборов 2024 года

Результат кандидата от власти на президентских выборах в 2024 году должен быть лучше, чем в 2018 году, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

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Собеседники агентства утверждают, что именно такой ориентир обсуждали на семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля, где также отметили высокую поддержку в обществе действующего президента РФ Владимира Путина.

По словам источников, одной из задач является сохранение высокого уровня поддержки и консолидации граждан, в первую очередь - в абсолютных цифрах. Также более высокой, нежели в 2018-м, должна быть явка избирателей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году, сообщает RT.

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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
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