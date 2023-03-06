СМИ: в Кремле обсудили ориентир для выборов 2024 года

Собеседники агентства утверждают, что именно такой ориентир обсуждали на семинаре для сотрудников внутриполитического блока Кремля, где также отметили высокую поддержку в обществе действующего президента РФ Владимира Путина.



По словам источников, одной из задач является сохранение высокого уровня поддержки и консолидации граждан, в первую очередь - в абсолютных цифрах. Также более высокой, нежели в 2018-м, должна быть явка избирателей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году, сообщает RT.

