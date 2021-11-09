«Ельцинская камарилья!» Зюганов подал в суд из-за задержания Бондаренко
Лидер компартии уверен, что ряд задержаний связан с тем, что правящая партия не готова мириться с идеями КПРФ и ее талантливыми политиками.
Компартия подала в суд и будет разбираться в задержании депутата Николая Бондаренко, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что полицейские задержали депутата саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. Однопартиец Бондаренко, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что его товарища задержали за «якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября».
«Его вызвали по факту, который был 19 сентября на одном из участков, где они не хотели отдать свои голоса, а жулья и ворья было больше чем достаточно», - подтвердил Зюганов.
По его словам, Николай Бондаренко не только защищал результаты голосования «как и положено», но в целом активно отстаивает интересы партии и народа, что не нравится «Единой России».
«Мы все сделали для того, чтобы сформировать сильную фракцию. Вот Николай Бондаренко в этом активно участвует, власть продолжает курс грязной ельцинской камарильи. Они как залезли в эту колею, протоптанную Гайдарами, Чубайсами – жадную, вороватую, нечестную, недостойную, никак выпрыгнуть из нее не могут. Путин несколько раз пытался, пока не получается. Вот и охотятся за всеми талантливыми людьми. Николай Бондаренко умный, современный политик, честный, достойный, он защищал результаты голосования, как и положено защищать, 19 сентября это было, не знают уже, к чему придраться», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Лидер КПРФ подчеркнул, что в ситуации будет разбираться суд, и призвал власти думать о благополучии страны, а не заниматься охотой на ведьм.
«Ничего из этого не выйдет, я поручил разобраться товарищу Афонину, моему первому заму. А этой полицейщине я бы посоветовал услышать призыв президента – он призвал всех заняться общим делом, думать о стране, отбиваться от санкций и уверенно развиваться. Для этого надо проводить политику солидарности, а не поиска очередных ведьм. Разберемся, отобьемся, все будет в порядке. Мы подали в суд и будем разбираться», - добавил он.
Ранее в Саратовской области инспекторы задержали автомобиль депутата от КПРФ Валерия Рашкина, в котором находились парламентарий и разделанный лось. Рашкин объяснил, что гулял в лесу, нашел лося и решил отвезти его в полицию. По факту незаконной торговли было возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- Определены лучшие места для зимнего отдыха в Подмосковье
- Депутат Госдумы назвала способ возобновления пенсионных выплат
- Минобрнауки разрешило вузам автономно вводить COVID-ограничения
- Аэротакси появятся в Подмосковье в 2025 году
- СМИ: Банки России смогут уничтожать бумажные договора без уведомления клиентов
- СМИ: хакеры атаковали Mediamarkt
- СМИ: Правительство РФ поддержало законопроект о публичной власти
- Минпросвещения хочет обновить правила русского языка
- СМИ: в Китае пообещали заплатить за данные об источнике коронавируса
- МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru