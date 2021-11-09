«Ельцинская камарилья!» Зюганов подал в суд из-за задержания Бондаренко

По его словам, Николай Бондаренко не только защищал результаты голосования «как и положено», но в целом активно отстаивает интересы партии и народа, что не нравится «Единой России».

«Мы все сделали для того, чтобы сформировать сильную фракцию. Вот Николай Бондаренко в этом активно участвует, власть продолжает курс грязной ельцинской камарильи. Они как залезли в эту колею, протоптанную Гайдарами, Чубайсами – жадную, вороватую, нечестную, недостойную, никак выпрыгнуть из нее не могут. Путин несколько раз пытался, пока не получается. Вот и охотятся за всеми талантливыми людьми. Николай Бондаренко умный, современный политик, честный, достойный, он защищал результаты голосования, как и положено защищать, 19 сентября это было, не знают уже, к чему придраться», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

Лидер КПРФ подчеркнул, что в ситуации будет разбираться суд, и призвал власти думать о благополучии страны, а не заниматься охотой на ведьм.