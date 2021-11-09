В Саратове задержали депутата от КПРФ Бондаренко

«Меня задержали около здания саратовской областной думы несколько сотрудников полиции, причина — якобы совершение некого правонарушения два месяца назад», — заявил Бондаренко.

В беседе с РИА Новости депутат заявил, что задержание связано с «правонарушением в выборный период». По словам парламентария, его везут в суд.

Однопартиец Бондаренко, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что его товарища задержали за «якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября».

«Оцените оперативность. Истинная причина — отстаивание настоящих результатов выборов», — написал Рашкин в своем Telegram-канале.

