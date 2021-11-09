В Саратове задержали депутата от КПРФ Бондаренко
Полицейские задержали депутата саратовской областной думы от партии КПРФ Николая Бондаренко. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.
«Меня задержали около здания саратовской областной думы несколько сотрудников полиции, причина — якобы совершение некого правонарушения два месяца назад», — заявил Бондаренко.
В беседе с РИА Новости депутат заявил, что задержание связано с «правонарушением в выборный период». По словам парламентария, его везут в суд.
Однопартиец Бондаренко, депутат Госдумы Валерий Рашкин заявил, что его товарища задержали за «якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября».
«Оцените оперативность. Истинная причина — отстаивание настоящих результатов выборов», — написал Рашкин в своем Telegram-канале.
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