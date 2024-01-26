Архив США: Клинтон предлагал Ельцину помощь в стабилизации экономики

Экс-глава США Билл Клинтон на встрече с бывшим президентом России Борисом Ельциным предлагал ему помощь в стабилизации национальной экономики, указывая на важность раскрытия потенциала сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченную американской стороной расшифровку очной беседы глав государств.

Бывший помощник Ельцина рассказал о его переговорах с Клинтоном

Документы обнародовал Архив национальной безопасности США. «В конце концов, ваша безопасность и величие вашей нации будут зависеть от вашей способности раскрыть экономическую мощь своей страны и наладить партнерство в области безопасности с США», — заявил Ельцину Клинтон. Данная встреча проходила в Кремле 13 января 1994 года.

Как указал экс-президент США, Ельцин «по-прежнему пользуется огромным уважением среди лидеров» различных стран, которые считают его «великим человеком, ведущим и проигрывающим битву силам истории».

Ранее Клинтон вспомнил беседу с Ельциным о расширении НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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