Трамп обвинил Байдена в провоцировании третьей мировой войны
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил главу Белого дома Джо Байдена в том, что тот толкает страну к третьей мировой войне, сообщает РИА Новости.
Трамп прокомментировал решение Байдена задействовать американские силы для поддержки восточного фланга НАТО. Бывший президент назвал нынешнюю администрацию Белого дома некомпетентной.
Эскалация конфликта на Украине толкает армию США на грань катастрофы, предупредил Трамп. Он считает, что размещение дополнительных американских контингентов в Европе делает границы страны уязвимыми.
Экс-президент вновь повторил, что в случае переизбрания он завершит конфликт на Украине за 24 часа. Как именно он это сделает Трамп не уточнил.
Пентагон 13 июля объявил, что администрация США санкционировала отправку части американских сил на восточный фланг НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru