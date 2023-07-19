Трамп назвал «совершенно безумной» мысль о принятии Украины в НАТО

По словам Трампа, мысль о необходимости рассмотреть принятие Киева в альянс «совершенно безумна».

«[Президент США] Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолете и не может составить двух предложений. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация – это рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием», — заявил бывший глава государства.

Трамп добавил, что арсеналы и казна США пусты, и страны «унижена» из-за коррумпированного и скомпрометированного действующего президента.

Между тем обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес заявил, что у НАТО остался год для принятия Украины в блок. По мнению журналиста, альянс должен успеть сделать это до потенциальной победы Трампа на следующих президентских выборах в США, пишет RT.

