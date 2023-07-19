Трамп назвал «совершенно безумной» мысль о принятии Украины в НАТО
Разговоры о членстве Украины в НАТО опасны, считает бывший президент США Дональд Трамп. Об этом политик заявил в своем видеообращении.
По словам Трампа, мысль о необходимости рассмотреть принятие Киева в альянс «совершенно безумна».
«[Президент США] Джо Байден не может даже подняться по трапу в самолете и не может составить двух предложений. Последнее, что должна делать эта некомпетентная администрация – это рисковать войной с Россией, обладающей ядерным оружием», — заявил бывший глава государства.
Трамп добавил, что арсеналы и казна США пусты, и страны «унижена» из-за коррумпированного и скомпрометированного действующего президента.
Между тем обозреватель британской газеты The Times Роджер Бойес заявил, что у НАТО остался год для принятия Украины в блок. По мнению журналиста, альянс должен успеть сделать это до потенциальной победы Трампа на следующих президентских выборах в США, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru