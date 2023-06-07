«Электоральная дубина»: В КПРФ назвали ДЭГ помехой для победы на выборах

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ДЭГ в 2023 году может пройти в 24 регионах. Об этом сообщило агентство РИА Новости. При этом изначально поступила заявка от 31 избирательной комиссии российских субъектов, однако семь регионов впоследствии отозвали свои заявки. По словам Обухова, КПРФ вряд ли сможет добиться серьезных успехов при использовании ДЭГ.

«ДЭГ — это один из рычагов и механизмов манипуляций итоговым голосованием, поэтому серьезно снижает шансы оппозиционных партий на успех. ДЭГ — индикатор того, насколько исполнительная власть эффективно манипулирует электоратом. В большинстве регионов, где его планируется применить, сильны оппозиционные настроения. Такой способ голосования используется в качестве электоральной дубины, когда традиционные методы административного воздействия не дают нужного результата партии власти. Добавлю, что депутаты от КПРФ не могут получить доступ к документации по электронному голосованию, хотя ключевой принцип выборов — гласность, транспарентность, открытость», — сказал Обухов.

Собеседник НСН также перечислил регионы, в которых КПРФ рассчитывает на победу.

«Например, мы рассчитываем одержать победу на выборах на Алтае, но там через муниципальный фильтр могут не пропустить нашего кандидата. Также мы надеемся на победу действующих губернаторов от КПРФ — Коновалова (Хакасия) и Клычкова (Орловская область). Очень хорошие шансы на победу в Омске. Но везде, где будет применяться ДЭГ, чаша весов может склониться к партии власти», — подытожил он.

Ранее Обухов заявил, что коммунисты продолжат бороться с системой ДЭГ, но не будут бойкотировать выборы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

