El Pais: В странах НАТО обсуждается крупнейшее развертывание войск со времен Холодной войны
После саммита НАТО в Мадриде члены организации могут почти вдвое увеличить формирования войск в восточном блоке, что будет крупнейшим развертыванием сил со времен окончания Холодной войны. Об сообщает испанская газета El Pais.
Отмечается, что в ходе встречи страны-участницы альянса также примут новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия будет объявлена прямой угрозой.
По данным источника, некоторые члены НАТО хотят перевести формирования войск союзников в статус бригад, что приведет к двойному увеличению числа военнослужащих. Также некоторые страны альянса собираются разместить у себя дивизии с 15 тысячами военнослужащих, в то время как сейчас военные формирования войск НАТО насчитывают от 1 тысячи до 1,6 тысяч солдат. К тому же сообщается, что страны НАТО готовы отправлять друг другу более совершенное вооружение.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Мадриде альянс согласует полный пакет помощи Украине.
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