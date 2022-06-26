El Pais: В странах НАТО обсуждается крупнейшее развертывание войск со времен Холодной войны

После саммита НАТО в Мадриде члены организации могут почти вдвое увеличить формирования войск в восточном блоке, что будет крупнейшим развертыванием сил со времен окончания Холодной войны. Об сообщает испанская газета El Pais.

Отмечается, что в ходе встречи страны-участницы альянса также примут новую стратегическую концепцию, согласно которой Россия будет объявлена прямой угрозой.