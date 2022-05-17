«Экзотический пиар»: Милонов назвал назначение Карин Жан-Пьер «извращением» Байдена
Цвет кожи и «лесбиянство» - это единственные достоинства Жан-Пьер, предположил в эфире НСН Виталий Милонов.
Назначение пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер является пиар-ходом президента США Джо Байдена, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее Жан-Пьер провела первый брифинг на новом посту, сделав акцент на своей личной жизни и похваставшись, что она «первая темнокожая, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка», которая заняла эту должность.
«Мне это напоминает мексиканских торговцев наркотиками, которые себе в клетку сажают диковинную зверюшку. Вот и Байден завел себе экзотического зверька. До этого была Псаки, которая задавала новый тренд совершенно несексуальной и неумной пресс-секретарши, а сейчас Карин Жан-Пьер – уже сама извращенка. Но главный извращенец – это Байден, который завел ее только для того, чтобы все разговаривали, какой экзотический попугай у него есть», - сказал Милонов.
По его мнению, сексуальная ориентация – совсем не то, чем должен гордиться политик.
«Естественно, это пиар и попытка играть на настроениях всей этой креативненькой тусовочки. Но если бы Карин Жан-Пьер была какой угодно лесбиянкой, но при этом умной женщиной, она бы о своем лесбиянстве перво-наперво не заявила. Это абсолютно не то, на чем нужно делать акцент в политической работе. А получается, что как раз это и есть самая главная фишка человека. Жалко, хотя для Байдена она тоже подойдет», - посетовал депутат.
Милонов также подчеркнул, что Жан-Пьер никто не просил «снимать штаны».
«Самое интересное, что никто ее об этом не просил и никто не хотел узнавать нюансы ее интимной жизни. Она мне напоминает Петю Верзилова (российский акционист, включен в реестр СМИ-иноагентов - прим.НСН) – пришла и штаны сняла перед всеми. Кто тебя просил? Зачем ты это сделала? Просто, чтобы о тебе поговорили?» - недоумевает собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Милонов выразил уверенность, что после назначения Жан-Пьер отношения России и США «точно будут отвратительными».
Карин Жан-Пьер - дочь выходцев с Гаити, родившаяся на Мартинике и выросшая в Нью-Йорке. Она закончила Колумбийский университет, работала в администрации Барака Обамы и участвовала в предвыборной кампании Байдена.
Жан-Пьер также является ярым критиком Дональда Трампа, она не раз вступала с ним в открытую конфронтацию и называла «расистом». Она занимала пост заместителя пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая уходит работать в стриминговый сервис MSNBC.
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