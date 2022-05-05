Администрация США утвердила Карин Жан-Пьер на пост нового пресс-секретаря Белого дома

Администрация Соединенных Штатов утвердила Карин Жан-Пьер на пост нового пресс-секретаря Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

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Сообщается, что действующий пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки покинет должность 13 мая.

Ранее Карин Жан-Пьер занимала пост заместителя пресс-секретаря Белого дома.

Жан-Пьер станет первой в истории афроамериканкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря Белого дома.

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