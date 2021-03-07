Эксперты: шансы на присоединение Киева к НАТО в ближайшем будущем минимальны
В обозримом будущем НАТО не предоставит Украине членство в альянсе или план по его достижению, пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова.
По его словам, Киев ежегодно надеется на подвижки в этом вопросе, но даже западные эксперты уверены, что с большей вероятностью этот шанс выпадет Грузии, чем Украине.
Как сообщил эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин, Украине не быть стратегическим партнером США из-за «разности потенциалов».
Вступление в НАТО является единственным шансом Украины на сохранение независимости и отстаивания собственных интересов. Такое мнение в эфире украинского телеканала 1+1 выразил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. По его словам, «другого варианта для Украины нет».
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН объяснил, что вступление Украины в НАТО является формальностью. Он напомнил также, что в НАТО не принимают страны, у которых существуют нерешенные территориальные вопросы.
Ранее Александр Шерин в эфире НСН выразил уверенность, что нападать на Россию в НАТО не намерены.
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