Политолог Чеснаков: 2021 год опроверг мнения о слабости «Единой России»

«Она показала себя партией реальной помощи, партией, близкой к людям. Кроме того, произошло существенное обновление ее состава. Эффективно сработали кадровые механизмы. Однако победителем является не только партия власти, но и «новичок» думской выборной кампании – партия «Новые люди». Объединение трех политических сил позволило также показать себя весомым политических игроком партию «Справедливая Россия»», - отметил он.

В свою очередь, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин назвал топ ключевых политических событий и явлений года. Главными политическими событиями года стали пандемия как политический фактор, выборы депутатов Госдумы и перезагрузка российского общества «Знание».

В пресс-конференции также принял участие руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он подчеркнул, что в последний раз пятипартийная Госдума в России избиралась почти 20 лет назад.