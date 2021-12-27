Политолог Чеснаков: 2021 год опроверг мнения о слабости «Единой России»
Ведущие российские эксперты 27 декабря подвели политические итоги года для России и россиян на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня».
Руководитель Экспертного совета Института социальных исследований Глеб Кузнецов напомнил, что пандемия повлияла на парламентские выборы, однако «Единая Россия» достаточно успешно разыграла свои карты.
«Она показала себя партией реальной помощи, партией, близкой к людям. Кроме того, произошло существенное обновление ее состава. Эффективно сработали кадровые механизмы. Однако победителем является не только партия власти, но и «новичок» думской выборной кампании – партия «Новые люди». Объединение трех политических сил позволило также показать себя весомым политических игроком партию «Справедливая Россия»», - отметил он.
В свою очередь, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин назвал топ ключевых политических событий и явлений года. Главными политическими событиями года стали пандемия как политический фактор, выборы депутатов Госдумы и перезагрузка российского общества «Знание».
В пресс-конференции также принял участие руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он подчеркнул, что в последний раз пятипартийная Госдума в России избиралась почти 20 лет назад.
«В этом году удалось продемонстрировать абсолютную стабильность политической и избирательной систем в довольно сложных условиях при новых институтах трехдневного и дистанционного электронного голосования. Этот факт с точностью можно назвать достижением, ведь сомнение в эффективности этих институтов высказывались неоднократно», - отметил он.
Кроме того, по мнению Чеснакова, удалось минимизировать влияние ковидной повестки. Третьим важнейшим фактором, который обозначил спикер, стала ставка на партию «Единая Россия». Эксперт напомнил, что внутри системы есть мнение, что партия власти ослабевает, и по его мнению выборы 2021 года этот факт опровергли. Об этом говорит многократная публичная поддержка партии со стороны Владимира Путина, подытожил он.
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