«Нежадный мужик». Путин нашел тех, кто поможет многодетным

Во время встречи президента с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» Владимир Путин познакомился с семьей Ситиных из Омской области, воспитывающей 12 детей. Узнав, что отец семейства Сергей работает водителем в «Сургутнефтегазе», Путин начал расспрашивать его о зарплате и мерах поддержки, которую ему оказывает компания. Тот ответил как есть: зарплата около 100 тысяч рублей в месяц, подарки от компании детям сотрудников, которые идут в первый класс, бесплатная путевка в санаторий в прошлом году. Правда, бесплатная она только для него самого, а за членов семьи нужно доплачивать.

Ответная реплика Владимира Путина прозвучала если и не приказом, то таким пожеланием, которое наверняка захочется выполнить. Президент обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову:

«Владимир Леонидович вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит в "Сургутнефтегазе" — компания большая, богатая, такие семьи многодетные мог бы поддержать напрямую», - заявил Владимир Путин, предположив, что адресат «наверняка услышит» и поможет.

По итогам прошлого года чистая прибыль компании «Сургутнефтегаз» увеличилась почти в семь раз — до 742,871 миллиарда рублей. По данным Forbes, состояние самого Владимира Богданова оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

«Нежадный» глава «Сургутнефтегаза», кстати, далеко не самый богатый из россиян. Первое место в списке Forbes двухсот богатейших предпринимателей сейчас занимает основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов – его состояние оценивается более чем в 29 миллиардов долларов. Второй — совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, 27 миллиардов долларов, третий - владелец НЛМК Владимир Лисин, 26,2 миллиарда. Заметим, кстати, что все трое лидеров рейтинга – владельцы металлургических компаний, цены на продукцию которых взлетели вдвое, что крайне обеспокоило российское правительство.

Всего же за год совокупное состояние участников списка выросло на 207 миллиардов, до рекордных 663 миллиардов долларов.

В развитие мысли президента России, высказанной в адрес главы «Сургутнефтегаза», можно было бы распределить между этими «капитанами российского бизнеса» многодетные семьи, нуждающиеся в помощи. Например, первому номеру списка Forbes, Мордашову, поручить поддержку самых многодетных семей, допустим, тех, где десять и более детей. Второму, Потанину – семь и более, третьему, Лисину – от пяти до семи. И так далее по списку. И детям хорошо и олигархам социальная ответственность. А будут отказываться – считать в годах.

