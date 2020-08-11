Эксперты подвели итоги регистрации партий и кандидатов на сентябрьских выборах

По словам Григорьева, сегодня наблюдается тенденция на увеличение числа зарегистрированных кандидатов: этап регистрации на губернаторских выборах в этом году успешно преодолел 91 человек, на прошлых выборах – лишь 84. Среди зарегистрированных кандидатов 54 – от парламентских партий, 32 – от непарламентских партий, 5 человек – самовыдвиженцы.

«Мы видим рост числа зарегистрированных партийных списков и значительное снижение отказов. Это связано с тем, что партии готовятся всё лучше и лучше и с тем, что избирательные комиссии стараются действовать максимально чётко и прозрачно», - подчеркнул эксперт.

Сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, посетивший с рабочим визитом большое число регионов, в ходе пресс-конференции отметил, что наиболее резонансной является вопрос о прохождении кандидатами «муниципального фильтра».

«С опорой на мнения представителей избирательных комиссий в регионах, экспертов, членов общественных палат мы констатируем: никаких искусственных ограничений со стороны избирательной системы, необоснованного применения административного ресурса при регистрации кандидатов и партийных списков в субъектах РФ мы не зафиксировали», - подчеркнул Брод.

Отказы в регистрации кандидатов, по словам эксперта, на выборах высших должностных лиц связаны исключительно с недостаточным числом достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата, неполнотой либо недостоверностью представленных в документах сведений о кандидате, задвоением подписей.

По словам члена Общественной палаты РФ, исполнительного директора Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алены Булгаковой, этап регистрации показал, что избиркомы готовы к выстраиванию диалога с партиями и кандидатами на достаточно обоснованных доводах.

«Как мы видим, они предоставляют партиям возможность исправить недочёты в документах», - подчеркнула эксперт. Спикер, опираясь на статистические данные, отметила, что в ряду непарламентских партий особенно активную позицию занимает партия «Новые люди», представители которой прошли этап регистрации в четырех регионах страны, получили отказ в Воронежской области, а в Белгородской области ожидают решения комиссии.

«Также у данной партии масса зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах», - добавила эксперт. Булгакова сообщила, что большой процент регистрации наблюдается среди непарламентских партий: «За правду» и «Партия пенсионеров за социальную справедливость».

Коммунистическая партия Коммунисты России и Коммунистическая партия Социальной справедливости, по словам эксперта, все больше закрепляются среди «партий спойлеров», теряют актуальность.

Алёна Булгакова в завершении отметила, что в целом эта кампания показала: заявления критиков о том, что собрать подписи без административного ресурса нереально, абсолютно несостоятелен. Собрать подписи можно, весь вопрос в желании и готовности штабов». Так, например, «Партия социальной защиты» в Костромской области собирала каждую подпись при видео-фиксации и затем визировала у нотариуса, что позволило успешно пройти этап регистрации.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала НСН, для чего потребовалось изменение избирательного законодательства.

