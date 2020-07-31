Памфилова: в ЕДГ видеонаблюдения во дворах не будет
Глава Центризбиркома рассказала НСН, для чего потребовалось изменение избирательного законодательства.
Закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В нем сказано, что избирком, организующий выборы, может провести голосование «в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».
Для чего потребовалось изменение избирательного законодательства НСН рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
«В первую очередь, чтобы обезопасить людей, не создавать опасных условий, несоблюдения санитарных норм. Чтобы развести людей во времени, в пространстве. Мы не скоро вернемся, если вообще вернемся, к прежней жизни. Без этих пандемий и прочих непредсказуемых явлений. Время до пандемии я бы охарактеризовала как «старая нормальность». Теперь все говорят о какой-то «новой нормальности», но, по-моему, до нее еще очень далеко, и непонятно, когда будет, что это будет за «новая нормальность». А сейчас мы живем в период такой неопределенности, с возможными волнами этой пандемии. И это была главная и первая причина, почему нам пришлось применять это на общероссийском голосовании. А с учетом того, что пандемия никуда не делась. Не в такой острой форме, но в любом случае регионов у нас много, ситуация разная, а откладывать выборы бесконечно тоже нельзя», - рассказала Памфилова.
Правда, закон о многодневном голосовании не распространяется на ближайший единый день голосования в сентябре, когда, как прогнозируют некоторые эксперты, может прийти вторая волна коронавирусной инфекции. Но ЦИК нашел выход из положения.
«Тот закон, который президент подписал, - хочу подчеркнуть – хоть он и не действует на региональных выборах в единый день голосования, который будет сейчас у нас в сентябре, но поскольку Центральной избирательной комиссии законодатель ранее дал право менять режим в зависимости от эпидемиологической ситуации и других факторов, мы тоже этим воспользовались», - добавила глава комиссии.
Она указала, что голосование совершенно не обязательно будем многодневным. «В этом законе не говорится, что безусловно, обязательно три дня. Если нет необходимости, выборы могут проходить в один день. В одном регионе может быть один день, в другой регионе другая ситуация – два дня, может быть три дня. Этот закон достаточно гибкий. Он дает возможность принимать комиссиям решение применительно к ситуации. И он дает возможность организовывать голосование на придомовых участках. Главное – этой нормой не злоупотреблять», - подчеркнула собеседница НСН.
По мнению Памфиловой, нельзя говорить, что увеличение сроков голосования повышает возможности для фальсификации его результатов.
«Мы ужесточили требования к тому, чтобы такие участки были оборудованы. Более того, это непременное условие – должно быть видеонаблюдение организовано. У нас на общероссийском голосовании в 81 регионе было видеонаблюдение», - напомнила она.
Памфилова признала, что видеонаблюдение возможно организовать только на стационарных участках. «Во дворах мы и не собираемся. Это все утрировали некоторые ребята, придумали, что было голосование «на пеньках и багажниках». Не было никакого голосования на пеньках и багажниках. Массовых голосований во дворах не будет. Но если будут по заявкам многоквартирных домов, тоже обязательно должны присутствовать наблюдатели. Видеонаблюдение нельзя организовать, когда у нас голосование много лет проходит на дому, по заявкам пожилых людей, маломобильных. Именно поэтому там обязательно присутствие не менее двух наблюдателей от разных сил. И пресса, представители СМИ. У нас очень либеральные условия, мы всех аккредитовываем», - перечислила руководительница Центризбиркома.
Особая ответственность в новых условиях ложится на плечи наблюдателей от партий и кандидатов.
«Это все не просто так, все это при непременном условии, что должно быть организовано тотальное наблюдение со стороны партий, кандидатов. На всех этапах, при всех формах голосования, для того, чтобы ни у кого не было сомнений в результатах. Потребуется больше наблюдателей, ну и что? Они могут меняться, мы даем такую возможность. Необязательно, чтобы два наблюдателя от кандидата или от партии все три дня сидели. Они могут составить большой резервный список, человек десять, например. И могут меняться, по два часа, по три часа. Главное, чтобы в каждый момент времени было два наблюдателя от каждого кандидата или партии. То есть мы даем широкие возможности, мы заинтересованы, чтобы наблюдали, чтобы ни у кого не было сомнений, что кто-то какие-то фальсификации пытается организовать», - заявила Памфилова.
На прошлый ЕДГ 8 сентября 2019 года в стране работали 49 тысяч избирательных участках, так что некоторым партиям придется постараться, чтобы направить на них хотя бы шесть наблюдателей. Собеседницу НСН это не смутило.
«Если ты претендуешь на массовую поддержку людей, если партия что-то из себя представляет, то набрать на три дня хотя бы по шесть наблюдателей, хотя бы из своих рядов. Коллеги, если вы не можете набрать по два наблюдателя на участок, то что же вы за партия? У нас больше всего кричат на эту тему те, кто пытается вещать от всего народа, но на самом деле «широко известны в очень узких кругах», - сказала она.
«Я не понимаю, почему такой ажиотаж вокруг этого. Мы проанализировали опыт многих стран, самых развитых, самых демократических – это многодневное голосование, досрочное голосование в разных формам проводится. В США во многих штатах голосование по почте. В ряде штатов очень долго идет досрочное голосование. В Норвегии, по-моему, до 70 дней можно голосовать. И все это принимают нормально. У нас людям, согласно соцопросам, тоже это понравилось». – заключила Памфилова.
Единый день голосования в России пройдет 13 сентября, с двумя днями досрочного голосования ‒ 11 и 12 сентября. В единый день голосования пройдут выборные кампании различного уровня, в том числе выборы глав 20 регионов и выборы депутатов законодательных органов госвласти в 11 субъектах России.
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