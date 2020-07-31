Памфилова: в ЕДГ видеонаблюдения во дворах не будет

Закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В нем сказано, что избирком, организующий выборы, может провести голосование «в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней».

Для чего потребовалось изменение избирательного законодательства НСН рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«В первую очередь, чтобы обезопасить людей, не создавать опасных условий, несоблюдения санитарных норм. Чтобы развести людей во времени, в пространстве. Мы не скоро вернемся, если вообще вернемся, к прежней жизни. Без этих пандемий и прочих непредсказуемых явлений. Время до пандемии я бы охарактеризовала как «старая нормальность». Теперь все говорят о какой-то «новой нормальности», но, по-моему, до нее еще очень далеко, и непонятно, когда будет, что это будет за «новая нормальность». А сейчас мы живем в период такой неопределенности, с возможными волнами этой пандемии. И это была главная и первая причина, почему нам пришлось применять это на общероссийском голосовании. А с учетом того, что пандемия никуда не делась. Не в такой острой форме, но в любом случае регионов у нас много, ситуация разная, а откладывать выборы бесконечно тоже нельзя», - рассказала Памфилова.

Правда, закон о многодневном голосовании не распространяется на ближайший единый день голосования в сентябре, когда, как прогнозируют некоторые эксперты, может прийти вторая волна коронавирусной инфекции. Но ЦИК нашел выход из положения.

