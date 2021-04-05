Эксперты оценили сложность восприятия российских законов
Тексты законов в России год от года становятся все сложнее для восприятия. К такому выводу пришли эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, результаты их исследования приводит «Коммерсантъ».
Эксперты отмечают, что тексты законодательных актов год от года становятся сложнее для восприятия из-за длины предложений, обилия причастных оборотов и других особенностей текста. Первый раз специалисты института оценили сложность российских законов в начале 2020 года. Тогда ученые выделили семь параметров, которые в наибольшей степени влияют на сложность восприятия текста:
- доля глаголов (чем их больше, тем понятнее);
- отношение количества зависимых слов к общему количеству слов в тексте;
-количество причастных оборотов;
- количество слов в одном предложении;
- расстояние между зависимыми словами;
-количество грамматических основ в одном предложении;
- количество слов в абзаце.
После этого они оценили значимость каждого параметра и вывели формулу индекса синтаксической сложности законов. Его максимальное значение для российских законов — 65 (наименее удобочитаемый текст), минимальное — 16 (самый простой). Средний индекс, рассчитанный более чем для 600 российских законов, сейчас составляет 40,1, год назад он оценивался в 39,9.
По оценке экспертов ВШЭ, за 2020 год законодательство удлинилось примерно на 344 000 слов, статьи в законах стали длиннее, в них стало больше зависимых слов и причастных оборотов.
В топ-10 самых непонятных законов попали акты, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения, соцзащиты и исполнительного производства для жителей Крыма и Севастополя. Эксперты предположили, что на их удобочитаемость могли повлиять спешность разработки и принятия, а также сложный правовой статус этих территорий. На усложнение законов в 2020 году, по мнению исследователей, повлияла конституционная реформа. При этом менее ясным стал и текст самой Конституции: его ИСЗ вырос на четыре пункта и теперь составляет 28.
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