Эксперты оценили сложность восприятия российских законов

- доля глаголов (чем их больше, тем понятнее);

- отношение количества зависимых слов к общему количеству слов в тексте;

-количество причастных оборотов;

- количество слов в одном предложении;

- расстояние между зависимыми словами;

-количество грамматических основ в одном предложении;

- количество слов в абзаце.

После этого они оценили значимость каждого параметра и вывели формулу индекса синтаксической сложности законов. Его максимальное значение для российских законов — 65 (наименее удобочитаемый текст), минимальное — 16 (самый простой). Средний индекс, рассчитанный более чем для 600 российских законов, сейчас составляет 40,1, год назад он оценивался в 39,9.

По оценке экспертов ВШЭ, за 2020 год законодательство удлинилось примерно на 344 000 слов, статьи в законах стали длиннее, в них стало больше зависимых слов и причастных оборотов.

В топ-10 самых непонятных законов попали акты, регулирующие вопросы пенсионного обеспечения, соцзащиты и исполнительного производства для жителей Крыма и Севастополя. Эксперты предположили, что на их удобочитаемость могли повлиять спешность разработки и принятия, а также сложный правовой статус этих территорий. На усложнение законов в 2020 году, по мнению исследователей, повлияла конституционная реформа. При этом менее ясным стал и текст самой Конституции: его ИСЗ вырос на четыре пункта и теперь составляет 28.

