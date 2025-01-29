Зеленский призвал мировых лидеров давить на Россию и приближать мир силой

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выступил за затягивание конфликта.

Он призвал в Telegram мировых лидеров давить на Россию и «приближать мир силой». Глава государства обвинил Москву в попытках продолжить конфликт или «получить паузу».

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин перечислил условия, которые нужно выполнить Киеву для проведения полноценных переговоров, Зеленский, комментируя его слова, заявил, что к настоящему миру нужно «принуждать» Россию.

Ранее Путин допустил участие Зеленского в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

