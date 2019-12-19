Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

«У меня есть и другие цифры, и они красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем», - сказал президент России.

Путин добавил, что не считает, что Левченко на посту губернатора плохо работал.

«Он, конечно, старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в вопросах», - сказал глава государства.

