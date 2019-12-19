Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко
19 декабря 201914:01
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
«У меня есть и другие цифры, и они красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем», - сказал президент России.
Путин добавил, что не считает, что Левченко на посту губернатора плохо работал.
«Он, конечно, старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в вопросах», - сказал глава государства.
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ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
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