Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

19 декабря 201914:01

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.

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«У меня есть и другие цифры, и они красноречиво говорят о том, что в Иркутске много проблем», - сказал президент России.

Путин добавил, что не считает, что Левченко на посту губернатора плохо работал.

«Он, конечно, старался, но в этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в вопросах», - сказал глава государства.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
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