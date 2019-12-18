Калужский губернатор уйдет в Совфед после отставки

Предполагается, что Артамонов будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Евгения Бушмина, умершего в начале октября. Бушмин также занимал должность вице-спикера, которую после его смерти занял сенатор от Костромской области Николай Журавлев. По словам источника издания, вопрос о вице-спикерства Артамонова в настоящее время пока решается.

Полномочия Анатолия Артамонова истекают в 2020 году. При этом выдвигаться на новый срок он не будет. Источники РБК в администрации президента заявили, что отставка Артамонова может быть связана с очередной ротацией глав российских регионов.

Артамонов второй после главы Белгородской области Евгения Савченко долгожитель среди российских губернаторов, свою должность он занимает с 2000 года.

