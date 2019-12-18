Калужский губернатор уйдет в Совфед после отставки

18 декабря 201909:59

Глава Калужской области Анатолий Артамонов после своей отставки перейдет на работу в Совет Федерации. Об этом 18 декабря пишет РБК со ссылкой на источники в парламентских кругах.

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Предполагается, что Артамонов будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Евгения Бушмина, умершего в начале октября. Бушмин также занимал должность вице-спикера, которую после его смерти занял сенатор от Костромской области Николай Журавлев. По словам источника издания, вопрос о вице-спикерства Артамонова в настоящее время пока решается.

Полномочия Анатолия Артамонова истекают в 2020 году. При этом выдвигаться на новый срок он не будет. Источники РБК в администрации президента заявили, что отставка Артамонова может быть связана с очередной ротацией глав российских регионов.

Артамонов второй после главы Белгородской области Евгения Савченко долгожитель среди российских губернаторов, свою должность он занимает с 2000 года.

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