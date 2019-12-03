Эстония призвала НАТО признать Россию главной угрозой
Министр обороны НАТО Юри Луйк заявил о том, что из-за России потребность в НАТО выросла сильнее, чем когда-либо.
Луйк заявил, что все члены альянса должны сосредоточиться на реальных угрозах и общих ценностях, а также признать, что Россия представляет собой угрозу, поэтому нет никакого смысла скрывать это или попытаться приукрасить.
Отметим, что в конце ноября военные ведомства Эстонии и Украины подписали договор о создании «территориальной обороны».
Эстония, в частности, пообещала поделиться с Украиной опытом в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты, сообщает RT.
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