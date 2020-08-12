Выбор Байдена кандидатом в вице-президенты Харрис назвали предсказуемым

Блохин напомнил, что ранее Байден хотел предложить на этот пост Мишель Обаму, так как она женщина, черная и жена бывшего президента США Барака Обамы, то есть Байден тем самым демонстрирует себя как продолжатель дела предыдущей демократической администрации США. Однако Мишель Обама отказалась от этого предложения. Выбор Харрис во многом обусловлен теми же соображениями, по которым Байден хотел выдвинуть Мишель Обаму. Это реверанс женскому фактору в американской политике.

Касаясь взглядов Харрис на американо-российские отношения, Блохин считает, что здесь личный фактор не играет значительной роли.

«В США сложился жесткий антироссийский консенсус, в рамках которого Россия рассматривается как страна-ревизионист, которая рушит либеральный миропорядок и мешает США», - считает он. Поэтому ждать улучшения отношений от прихода Камалы Харрис в Белый дом не стоит, заключает эксперт.

Ранее директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев рассказал НСН, почему считает непредсказуемым результат предстоящих президентских выборов в Америке.

