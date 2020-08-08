Аналитик, спрогнозировавший победу пяти президентов США, пообещал президентство Байдена

Профессор Американского университета Аллан Лихтман прогнозирует победу бывшего вице-президента Джо Байдена на президентских выборах в США. Об этом сообщает издание The New York Times.

Лихтман создал систему «13 ключевых факторов», по которой он делает прогнозы. В числе решающих факторов - долгосрочные и краткосрочные экономические показатели, народные волнения, скандалы, харизматичность претендента, наличие независимого кандидата в гонке и другие.

Юрий Рогулев: Решить проблемы в США не под силу ни Трампу, ни Байдену

По мнению Лихтмана, в пользу Байдена семь факторов Трамп проигрывает по одному из них. Наиболее отрицательно на позиции действующего президента отражаются многочисленные протесты в США, импичмент-скандал, потеря большинства республиканских голосов в палате представителей конгресса, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса.

Профессор успешно прогнозирует результаты выборов президентов США с 1984 года. Именно Лихтман пообещал, что в 2016 году победит республиканец Дональд Трамп, которому придется пройти через процедуру импичмента,отмечают «Известия».

Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы в США. Эту свою инициативу действующий глава американской администрации объяснил эпидемией коронавируса в стране, которая вынудит прибегнуть к универсальному голосованию по почте.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:СШАПрезидентПрогнозБайденДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры