Аналитик, спрогнозировавший победу пяти президентов США, пообещал президентство Байдена

По мнению Лихтмана, в пользу Байдена семь факторов Трамп проигрывает по одному из них. Наиболее отрицательно на позиции действующего президента отражаются многочисленные протесты в США, импичмент-скандал, потеря большинства республиканских голосов в палате представителей конгресса, экономический кризис на фоне пандемии коронавируса.

Профессор успешно прогнозирует результаты выборов президентов США с 1984 года. Именно Лихтман пообещал, что в 2016 году победит республиканец Дональд Трамп, которому придется пройти через процедуру импичмента,отмечают «Известия».

Ранее НСН писала, что президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы в США. Эту свою инициативу действующий глава американской администрации объяснил эпидемией коронавируса в стране, которая вынудит прибегнуть к универсальному голосованию по почте.

