Эксперт: Встреча Мэй и Путина на G20 ничего не изменит
Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН заявила НСН, что предпосылок к улучшению отношений Москвы и Лондона нет.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Стороны сейчас изучают возможности для проведения переговоров, которые должны послужить налаживанию отношений между двумя странами. Об этом пишет британская газета The Guardian, по данным которой в Лондоне задумались о частичной разморозке дипломатических отношений с Москвой. Издание подчеркивает, что встреча двух лидеров в конце июня не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а общая повестка достижима.
Даже если российский и британский лидеры встретятся на саммите G20, об улучшении отношений между двумя странами говорить преждевременно, заметила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк (слушайте аудио).
«Встреча на саммите G20 может не состояться, может состояться на ногах. Может быть, это будет протокольная или даже не протокольная встреча, совершенно не длительная, которая ни к каким серьезным политическим последствиям и не приведет. Это может быть чисто формальная встреча. Предпосылок на сегодняшний день к тому, чтобы кардинальным образом улучшить двусторонние отношения между Россией и Великобританией, пока нет», — сказала она.
Отметим, что саммит «Большой двадцатки» в Японии станет последним международным мероприятиям для Терезы Мэй в качестве премьер-министра. Встреча с российским президентом на полях саммита, если состоится, станет первой после инцидента с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери в марте прошлого года. После инцидента премьер-министр Мэй заявила о высылке из страны 23 российских дипломатов, после чего её поддержали США и ряд других стран.
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