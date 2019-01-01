Эксперт: Встреча Мэй и Путина на G20 ничего не изменит

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Стороны сейчас изучают возможности для проведения переговоров, которые должны послужить налаживанию отношений между двумя странами. Об этом пишет британская газета The Guardian, по данным которой в Лондоне задумались о частичной разморозке дипломатических отношений с Москвой. Издание подчеркивает, что встреча двух лидеров в конце июня не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а общая повестка достижима.

Даже если российский и британский лидеры встретятся на саммите G20, об улучшении отношений между двумя странами говорить преждевременно, заметила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк (слушайте аудио).