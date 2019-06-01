Тереза Мэй ищет встречи с Путиным

Лондон обсуждает с Москвой возможность восстановления отношений. Как стало известно газете The Guardian, британская сторона рассматривает возможность проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что встреча может произойти на полях саммита G20 в Японии, передает RT. Встреча «большой двадцатки» запланирована на 28—29 июня.

Если такая встреча состоится, то она станет первой после инцидента с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, после которого отношения России и Великобритании сильно ухудшились, сообщают argumenti.ru.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН на вопрос о том, какую роль сыграла Мэй в российско-британских отношениях, невольно сравнила ее с политическим трупом.

