Новости за ночь: В регионах хотят лишить «мнимых» бедных господдержки

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В рамках работы над программой по снижению уровня бедности некоторые представители региональных властей задумались о том, чтобы лишить государственных пособий «мнимых» малоимущих.

Речь идет о гражданах, у которых есть свой огород или свободная жилплощадь, и которые могут самостоятельно улучшить свое финансовое положение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые были направлены в Минтруд властями Татарстана, Приморского края, Кабардино-Балкарии, Томской, Липецкой, Нижегородской, Ивановской и Новгородской областей.

В них также говорится, что «освободившиеся средства» чиновники предлагают направить действительно нуждающимся людям.

