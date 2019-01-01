Новости за ночь: В регионах хотят лишить «мнимых» бедных господдержки
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
«Мнимых» бедных лишат государственных пособий
В рамках работы над программой по снижению уровня бедности некоторые представители региональных властей задумались о том, чтобы лишить государственных пособий «мнимых» малоимущих.
Речь идет о гражданах, у которых есть свой огород или свободная жилплощадь, и которые могут самостоятельно улучшить свое финансовое положение. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые были направлены в Минтруд властями Татарстана, Приморского края, Кабардино-Балкарии, Томской, Липецкой, Нижегородской, Ивановской и Новгородской областей.
В них также говорится, что «освободившиеся средства» чиновники предлагают направить действительно нуждающимся людям.
Бывшие граждане Крыма и Севастополя подают на гражданство РФ
В миграционные подразделения МВД поступили первые 125 заявлений на получение гражданства РФ от бывших жителей Крыма и Севастополя. Рассмотрение документов и принятия решений осуществляется в срок до трех месяцев.
Напомним, что 1 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для отдельных категорий украинцев. В частности, речь идет об украинцах, родившихся и постоянно проживавших на территории Крымского полуострова, и выехавших за его пределы до 18 марта 2014 года.
В апреле этого года российский лидер подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
The New York Times опровергла обвинения Трампа в госизмене
Американская газета The New York Times прокомментировала заявления президента страны Дональда Трампа о том, что её недавняя публикация об усилении кибератак США на Россию сравнима с госизменой.
Издание отметило, что перед публикацией описало статью правительству США и советники по вопросам нацбезопасности президента Трампа заявили, что у них не было никаких опасений по этому поводу.
Ранее NYT сообщила, что Соединенные Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России, отчасти в качестве ответа на приписываемые РФ хакерские атаки в рамках кампании по вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.
Трамп опроверг сообщения NYT, сравнил публикацию материала с госизменой, а журналистов, выступающих авторами подобных статей, назвал врагами народа.
СМИ: Путин встретится с Мэй на G20
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент России Владимир Путин могут встретиться на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Стороны сейчас изучают возможности для проведения переговоров, которые должны послужить налаживанию отношений между двумя странами.
Британская газета The Guardian подчеркивает, что встреча двух лидеров не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а общая повестка достижима.
Отмечается, что это международное мероприятие станет последним для Мэй в качестве премьер-министра.
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