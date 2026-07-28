Польша не намерена отбирать территории у Украины. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики.

«Польша никогда не имела, не имеет и не будет иметь территориальных претензий к Украине», — отметили в ведомстве.

Таким президент России Владимир Путин спрогнозировал, что Украина утратит свои западные земли, принадлежавшие Польше, Венгрии и Румынии.

Между тем доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев назвал показной напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, по словам эксперта, войны между двумя странами не будет.

