Эксперт: НАТО по-прежнему смотрит на Украину как на пушечное мясо

«Дело в том, что если Украину будут принимать в состав НАТО - это потребует масштабного финансирования не только со стороны Украины, но и еще, возможно, со стороны США. А Соединенные Штаты Америки намерены сейчас сокращать все возможные финансирования, которые уходят за пределы государства. Поэтому я очень сомневаюсь, что что-либо из заявленного украинским чиновником будет претворено в реальность. Скорее всего, Украину как антироссийский инструмент, а украинскую армию как пушечное мясо будут использовать и дальше», - высказал мнение Безпалько.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции также отметил, что на данном этапе у Киева нет шансов присоединиться к Плану действий по членству в НАТО. В 2008 году Украина уже подавала заявку на присоединение, в чем ей отказали. Кулеба считает, что сейчас ничего не изменилось. Но Украина поменяет тактику и перейдет от «политических заявлений» к «фактической интеграции».

Богдан Безпалько считает, что вступление в НАТО это необязательное требование для взаимодействия украинской и североатлантической армий.

«Для того, чтобы сотрудничать с НАТО, нет необходимости приводить армию к стандартам НАТО или же вступать в какие-то программы, состав НАТО. Есть ряд стран, которые вполне активно сотрудничают как с блоком НАТО, так и со странами бенефициарами, не входя в состав этого военно-политического блока. Например, Япония, Таиланд, Катар и другие страны, на территориях которых располагаются американские военные базы и объекты и, которые в НАТО не входят», - заключил собеседник.

Кулеба, в свою очередь, отметил, что украинская власть находится в «прекрасном» диалоге с НАТО и «обсуждает необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможность быстрого движения вперед».

Ранее НСН сообщала, что бывший госсекретарь США Кондолиза Райс оценила шансы Украины вступить в НАТО. По ее словам, в ближайшее время такой возможности у Киева нет. Райс отметила, что Североатлантический альянс является консенсусной организацией. А Украине в настоящее время будет сложно достичь консенсуса по вопросу получения Плана действий по членству в альянсе.

