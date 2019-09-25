Эксперт: НАТО по-прежнему смотрит на Украину как на пушечное мясо
Член совета по международным отношениям при президенте России в эфире НСН рассказал, при каких условиях Украина может вступить в Североатлантический Альянс.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сохранит курс на евроатлантическую интеграцию, но сменит тактику.
По словам вице-премьера, Киев сосредоточится на внедрении стандартов НАТО и внутренних реформах, чтобы достичь Вооруженным силам Украины взаимосовместимости с армиями стран-членов Североатлантического Альянса.
Член совета по международным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН рассказал, что требуется Украине для евроатлантической интеграции.
«У меня подобного рода заявления вызывают только недоумения, потому что непонятно на какой экономической базе будет осуществляться подобного рода деятельность. Те страны, которые входят в военно-политический блок НАТО вносят туда достаточно весомый вклад и обладают сколько-нибудь весомым экономическим развитием. Даже у Люксембурга существует хорошо развитая металлургическая промышленность и, самое главное, рынки для сбыта. У Украины всего этого нет и в ближайшем будущем не предвидится. Безусловно, эту экономическую базу Украина будет просить в качестве дополнительного финансирования у Запада. Это заявление Кулебы больше рассчитано на внутреннюю аудиторию, которую постоянно необходимо разубеждать, что Украина не одинока, что мир от Украины не устал, что их все поддерживают, что Америка с Украиной», - сказал Безпалько.
Член совета по международным отношениям при президенте России также уверен, что США не окажет материальную помощь Украине.
«Дело в том, что если Украину будут принимать в состав НАТО - это потребует масштабного финансирования не только со стороны Украины, но и еще, возможно, со стороны США. А Соединенные Штаты Америки намерены сейчас сокращать все возможные финансирования, которые уходят за пределы государства. Поэтому я очень сомневаюсь, что что-либо из заявленного украинским чиновником будет претворено в реальность. Скорее всего, Украину как антироссийский инструмент, а украинскую армию как пушечное мясо будут использовать и дальше», - высказал мнение Безпалько.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции также отметил, что на данном этапе у Киева нет шансов присоединиться к Плану действий по членству в НАТО. В 2008 году Украина уже подавала заявку на присоединение, в чем ей отказали. Кулеба считает, что сейчас ничего не изменилось. Но Украина поменяет тактику и перейдет от «политических заявлений» к «фактической интеграции».
Богдан Безпалько считает, что вступление в НАТО это необязательное требование для взаимодействия украинской и североатлантической армий.
«Для того, чтобы сотрудничать с НАТО, нет необходимости приводить армию к стандартам НАТО или же вступать в какие-то программы, состав НАТО. Есть ряд стран, которые вполне активно сотрудничают как с блоком НАТО, так и со странами бенефициарами, не входя в состав этого военно-политического блока. Например, Япония, Таиланд, Катар и другие страны, на территориях которых располагаются американские военные базы и объекты и, которые в НАТО не входят», - заключил собеседник.
Кулеба, в свою очередь, отметил, что украинская власть находится в «прекрасном» диалоге с НАТО и «обсуждает необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможность быстрого движения вперед».
Ранее НСН сообщала, что бывший госсекретарь США Кондолиза Райс оценила шансы Украины вступить в НАТО. По ее словам, в ближайшее время такой возможности у Киева нет. Райс отметила, что Североатлантический альянс является консенсусной организацией. А Украине в настоящее время будет сложно достичь консенсуса по вопросу получения Плана действий по членству в альянсе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- При посадке в Барнауле у самолёта загорелась стойка шасси
- Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
- Задержан генерал МВД по подозрению в мошенничестве
- Украине предрекли серьезные проблемы с газом к весне
- Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии