Новости за ночь: Кондолиза Райс невысоко оценила шансы Украины вступить в НАТО
Главные события минувшей ночи по версии НСН.
Кондолиза Райс оценила шансы Украины вступить в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс оценила шансы Украины вступить в НАТО. По ее словам, в ближайшее время такой возможности у Незалежной нет, пишет украинское издание «Новое время».
Райс отметила, что Североатлантический альянс является консенсусной организацией. Экс-госсекретарь считает, что Украине в настоящее время будет сложно достичь консенсуса по вопросу получения Плана действий по членству в альянсе.
При этом бывшая глава Госдепа США добавила, что Украина может приблизиться к альянсу без формального соглашения с помощью работы комиссии Украина-НАТО. Райс посоветовала в рамках этой комиссии расширить работу Альянса по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах.
Медведева «достали» недобросовестные подрядчики
Дмитрий Медведев призвал решить проблему манипулирования условиями конкурсов на проведение закупок.
«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — сказал российский премьер-министр на совещании в Южно-Сахалинске по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Глава правительства пояснил, что речь идет о случаях, когда «деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результат». Медведев заявил о необходимости усиления ответственности в подобных случаях, вплоть до уголовной.
В Амурской области затопило почти 40 населенных пунктов
Паводок в Амурской области за сутки подтопил еще семь населенных пунктов, их общее число достигло 39, сообщает региональное правительство. Пока эвакуировано более двух с половиной тысяч человек.
Кроме того, за сутки увеличилось количество подтопленных автомобильных дорог. Под водой оказались более 60 участков трасс в 12 районах. Без света остаются 11 населенных пунктов в Мазановском районе.
В Амурской области продолжает действовать локальный режим чрезвычайной ситуации, однако местные власти предлагают ввести его на федеральном уровне.
Обстановка с паводком обострилась также в Бурятии, вода заливает село Джида с населением более 3 тысяч человек, сообщил «РИА Новости» глава республики Алексей Цыденов.
Россия предложила НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
Москва предложила Соединенным Штатам и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.
По словам замглавы МИД РФ, речь идет о моратории, аналогичном ранее объявленному президентом Путиным, по которому Россия не будет размещать РСМД до появления американских систем в том или ином регионе.
Напомним, что со 2 августа официально утрачивает силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года.
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