Новости за ночь: Кондолиза Райс невысоко оценила шансы Украины вступить в НАТО

1

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс оценила шансы Украины вступить в НАТО. По ее словам, в ближайшее время такой возможности у Незалежной нет, пишет украинское издание «Новое время».

Райс отметила, что Североатлантический альянс является консенсусной организацией. Экс-госсекретарь считает, что Украине в настоящее время будет сложно достичь консенсуса по вопросу получения Плана действий по членству в альянсе.

При этом бывшая глава Госдепа США добавила, что Украина может приблизиться к альянсу без формального соглашения с помощью работы комиссии Украина-НАТО. Райс посоветовала в рамках этой комиссии расширить работу Альянса по подготовке военных и военно-гражданских отношений в демократических обществах.

